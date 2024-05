United Bankshares, Inc. est une société holding financière. Les segments de la société comprennent la banque de proximité et la banque hypothécaire. Le segment de la banque de proximité comprend à la fois les prêts commerciaux et les prêts à la consommation et fournit aux clients des produits tels que les prêts commerciaux, les prêts immobiliers, le financement des entreprises et les prêts à la consommation. En outre, ce segment offre aux clients plusieurs choix de produits de dépôt, notamment des comptes de dépôt à vue, des comptes d'épargne et des certificats de dépôt, ainsi que des services d'investissement et de conseil financier aux entreprises et aux particuliers, notamment en matière de planification financière, de planification de la retraite et des successions, et de gestion des investissements. Le secteur de la banque hypothécaire se consacre principalement à la création et à l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels destinés à être vendus sur le marché secondaire par l'intermédiaire des filiales bancaires hypothécaires de United, George Mason et Crescent. La société possède une filiale bancaire exerçant ses activités sous le nom de United Bank. Elle possède également des filiales non bancaires.

Secteur Banques