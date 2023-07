Les actions indiennes ont peu évolué ce lundi, la baisse des valeurs financières et des valeurs de consommation due à la faiblesse des bénéfices des principaux acteurs ayant compensé les gains des métaux, tandis que la consolidation s'est poursuivie à des niveaux record.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,01% à 19 644,35, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,01% à 66 157,40 à 9:51 a.m. IST.

Six des 13 principaux indices sectoriels ont enregistré des pertes, les valeurs financières et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG) ayant perdu plus de 0,5 % chacun.

L'émetteur de cartes de crédit SBI Cards and Payment Services a perdu jusqu'à 3,73 % pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois, après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, les coûts élevés du crédit ayant pris le pas sur la croissance des revenus. Le titre a été le premier perdant parmi les valeurs financières.

Le fabricant de bière United Breweries a chuté de 1,65%, et a mené les pertes sur l'indice FMCG, après avoir affiché une chute de 15% dans les bénéfices du trimestre de juin, entraînée par l'augmentation des droits d'accise et des dépenses.

Les métaux ont gagné 1,25 % grâce aux attentes croissantes d'un plan de relance de l'économie chinoise et aux signes de relâchement de l'inflation aux États-Unis.

"Cette semaine, les marchés prendront d'autres indices de la saison des résultats en cours et devraient se consolider dans une fourchette étroite", a déclaré Arvind Singh Nanda, vice-président senior de la banque d'investissement Master Capital Services, dont le siège se trouve à Delhi.

"Toute baisse proche des niveaux de 19 500-19 450 (sur le Nifty) peut être considérée comme une opportunité de construire de nouvelles positions longues."

Parmi les gagnants, le producteur d'électricité NTPC a bondi de 3,10 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 15 ans après avoir annoncé une hausse de 23 % de son bénéfice trimestriel. C'est le titre qui a le plus progressé sur le Nifty.

Le distributeur de gaz naturel GAIL a augmenté de 4,47 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de cinq ans, après qu'UBS ait doublé la note de l'action, la faisant passer de "vendre" à "acheter", citant des gains de revenus dus à la révision des tarifs. (1 $ = 82,2250 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Savio D'Souza)