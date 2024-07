United Breweries Limited est une entreprise indienne spécialisée dans la fabrication, l'achat et la vente de bière et de boissons non alcoolisées. Elle dispose d'installations de production en Inde. La société est divisée en deux segments. Le segment de la bière comprend la fabrication, l'achat et la vente de bière, y compris l'octroi de licences de marques. Le segment des boissons non alcoolisées comprend la fabrication, l'achat et la vente de boissons non alcoolisées. La société propose une série de marques de bière, telles que Heineken, Heineken Silver, Kingfisher Premium, Kingfisher Strong, Kingfisher Ultra, Kingfisher Ultra Max, Kingfisher Ultra Witbier, Amstel Bier, Bullet, Bullet Super Strong, Cannon 10000, Zingaro, Kingfisher Storm, Kingfisher Blue, Kalyani Black Label, UB Export, UB Export Strong, London Pilsner et London Pilsner Strong. Elle propose une gamme de marques de boissons non alcoolisées, telles que Kingfisher Premium Packaged Drinking Water, Kingfisher Strong Power Soda, Kingfisher Storm Strong Soda, Kingfisher Ultra Non-Alcoholic et Heineken 0.0.