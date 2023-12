United Community Banks, Inc. est une société holding financière pour United Community Bank (la Banque). La banque exploite plus de 207 bureaux en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Tennessee. Elle fournit une gamme de produits et de services financiers aux secteurs du commerce, de la vente au détail, du gouvernement, de l'éducation, de l'énergie, des soins de santé et de l'immobilier. Elle propose des produits de dépôt, des prêts garantis et non garantis, des prêts hypothécaires, des solutions de paiement et de commerce, des services fiduciaires, des services de conseil en investissement, des services d'assurance et d'autres services financiers connexes. Elle offre une gamme de services de prêts, notamment des prêts immobiliers, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, aux particuliers, aux petites entreprises, aux entreprises commerciales de taille moyenne et aux organisations à but non lucratif. Sa division de prêt hypothécaire de détail à service complet, UCMS, est un vendeur/serviteur pour Fannie Mae et Freddie Mac et fournit des prêts hypothécaires à taux fixe et ajustable. Elle propose également des services de banque privée, de fiducie et de gestion de patrimoine.

Secteur Banques