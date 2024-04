United Community Banks, Inc. est une société holding financière pour United Community Bank (la Banque). Elle fournit une gamme de produits et de services financiers aux secteurs du commerce, de la vente au détail, du gouvernement, de l'éducation, de l'énergie, des soins de santé et de l'immobilier. Cela comprend une variété de produits de dépôt, des prêts garantis et non garantis, des prêts hypothécaires, des solutions de paiement et de commerce, des services de financement d'équipement, des services de gestion de patrimoine, des services fiduciaires, des services de banque privée, des services de conseil en investissement, des services d'assurance et d'autres services financiers connexes. Ces produits et services sont fournis par le biais d'une variété de canaux, y compris ses succursales, d'autres bureaux, l'Internet et les applications mobiles. Ses produits de dépôt comprennent des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes de marché monétaire et d'autres comptes de dépôt. Son portefeuille d'investissement comprend des titres adossés à des hypothèques résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des obligations d'agences américaines et des obligations municipales.

