Rusal renoue avec les bénéfices au 1er semestre, mais redoute le variant Delta

Moscou (awp/afp) - Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé vendredi un bénéfice net ajusté de 679 millions de dollars au premier semestre, après les pertes du premier semestre 2020, le groupe craignant néanmoins de nouvelles restrictions liées au variant Delta.

Le chiffre d'affaires du groupe coté à Hong Kong a pour sa part augmenté de 36% au premier trimestre sur un an à 5,5 milliards de dollars, tandis que l'Ebitda ajusté a été multiplié par six sur un an à 1,3 milliard de dollars.

Rusal se félicite dans un communiqué de la "reprise progressive de tous les secteurs clé pour l'industrie de l'aluminium" après l'effondrement provoqué par la pandémie.

"Néanmoins malgré la hausse de 11% de la demande globale d'aluminium, cela ne permet pas d'atteindre des niveaux stables de consommation et une demande normalisée", regrette le groupe.

Rusal ajoute que le variant Delta et les possibles "fermetures" qui en découlent sont "un risque considérable" qui entraînerait "une baisse de la demande et une chute des prix des matières premières, dont l'aluminium".

De fait, le conseil d'administration de Rusal a recommandé aux actionnaires de la société de ne pas approuver le paiement de dividendes au premier semestre 2021.

Evguéni Nikitine, directeur général du groupe, a indiqué, cité dans le communiqué, que "l'introduction de droits d'exportation sur les métaux, y compris l'aluminium" pourrait également avoir un impact "significatif" sur la deuxième moitié de l'année.

Cette mesure, annoncée par le gouvernement en juin, est très contestée par les acteurs du secteur.

En mai, le groupe a annoncé une restructuration de ses actifs les plus "sales" dans une société à part, afin de devenir moins polluant et de répondre ainsi aux exigences occidentales. La nouvelle société sera consacrée au marché russe, aux exigences environnementales inexistantes.

afp/rp