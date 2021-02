Le russe Rusal rachète une usine allemande en difficulté

Moscou (awp/afp) - Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé jeudi son intention de racheter une usine allemande en cessation de paiement afin de renforcer son rôle de fournisseur de l'industrie automobile.

Dans un communiqué, Rusal a annoncé avoir "accepté d'acquérir les activités et les actifs d'Aluminium Rheinfelden GmbH", actuellement "insolvable", sans dévoiler le montant de la transaction.

L'entreprise Aluminium Rheinfelden, située dans le sud-ouest de l'Allemagne, à la frontière avec la Suisse et la France est "un des principaux fabricants allemands d'alliages d'aluminium, de semi-conducteurs et de composants à base de carbone et un fournisseur majeur de l'industrie automobile", affirme Rusal.

"Les liens profonds (du groupe allemand) avec le secteur automobile aideront à renforcer la position de Rusal en tant que fournisseur de choix de son réseau international de clients automobiles", ajoute le groupe russe.

Rusal prévoit de "reconstruire les activités d'Aluminium Rheinfelden et de restaurer la majorité des rôles existants, de déployer le potentiel de sa plateforme de recherche et développement pour fournir une nouvelle génération de solutions d'aluminium durables pouvant être produites à un niveau industriel avec les fonderies Rusal".

L'objectif affiché est de faire atteindre à l'usine allemande une production d'alliages d'aluminium de 30 kilotonnes par an.

Le rachat est soumis à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence et du ministère allemand de l'Economie, selon le communiqué de Rusal.

afp/jh