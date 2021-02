Boeing recommande la suspension de certains 777 après l'incident de Denver

WASHINGTON, 22 février (Reuters) - Boeing a déclaré dimanche qu'il recommandait aux compagnies aériennes de suspendre l'utilisation des 777 étant équipés du même type de moteur qui a projeté des débris sur la ville de Denver au cours du week-end, après que le régulateur américain a annoncé des inspections renforcées.

Un Boeing 777 de la compagnie United Airlines équipé de moteurs Pratt & Whitney 4000 est parvenu à retourner à l'aéroport de Denver, dans l'Etat américain du Colorado, peu après son décollage samedi suite à une panne moteur.

United a fait savoir dimanche, avant l'annonce de Boeing, qu'il suspendait de manière volontaire l'utilisation de ses 24 Boeing 777 actifs équipés de moteurs P&W4000.

Boeing a déclaré que 69 avions de ce modèle étaient en service et 59 autres en dépôt, alors que les compagnies aériennes ont immobilisé des appareils à cause de la chute de la demande provoquée par la crise sanitaire du coronavirus.

L'avionneur américain a recommandé aux compagnies de suspendre les opérations avec l'appareil le temps que l'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) définisse le protocole approprié d'inspection.

Les 777-200 et les 777-300 concernés sont des versions plus anciennes et davantage consommatrices de carburant que les modèles récents, et la plupart des opérateurs ont commencé à les retirer de leurs flottes.

D'après la FAA, United est la seule compagnie aérienne américaine ayant en service les modèles concernés, qui sont par ailleurs utilisés actuellement au Japon et en Corée du Sud, a précisé l'agence américaine.

A Tokyo, le ministère japonais des Transports a ordonné à Japan Airlines et à ANA de suspendre les 777 équipes de moteurs P&W4000 le temps qu'il étudie de possibles mesures supplémentaires.

Pratt & Whitney, propriété de Raytheon Technologies, n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Dans un communiqué, la FAA a annoncé qu'elle publiait une directive en urgence après l'incident de samedi à Denver.

Les premiers éléments sur l'incident indiquent que l'"intervalle d'inspection doit être renforcé pour les pales creuses spécifiques à ce type de moteurs, utilisés seulement sur des avions Boeing 777", a-t-elle dit. (David Shepardson à Washington, Jamie Freed à Sydney, avec Eimi Yamamitsu et Maki Shiraji à Tokyo, Tim Hepher à Paris; version française Jean Terzian)