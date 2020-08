UNITED AIRLINES supprimes les frais de changement de billet aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

United Airlines a annoncé aujourd'hui supprimer définitivement les frais de modification sur tous les billets en classe économique et Premium pour les voyages à l'intérieur des États-Unis, avec effet immédiat. Et à partir du 1er janvier 2021, tout client United pourra voyager gratuitement sur un vol le jour de son voyage, sans réservation préalable, quel que soit le type de billet ou la classe de service.La compagnie aérienne prolonge également sa dérogation pour les nouveaux billets émis jusqu'au 31 décembre 2020, afin de permettre des changements illimités sans frais. Cette politique s'applique à tous les types de billets émis après le 3 mars 2020 et est valable pour les voyages nationaux et internationaux.