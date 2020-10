United Airlines : la compagnie se prépare au rebond

15/10/2020 | 10:50

La compagnie aérienne a publié ses résultats financiers du 3e trimestre. Elle a enregistré une perte nette ajustée de 2,4 milliards de dollars de dollars sur la période. La compagnie fait face à une baisse de ses revenus d'exploitation 78% sur une anéne ainsi qu'à une baisse du trafic passager de l'ordre de 84%.



Dans un contexte de pandémie, United Airlines a mis en oeuvre une triple stratégie visant à créer et maintenir des liquidités, à minimiser la consommation de trésorerie et à varier sa structure de coûts.



'Même si l'impact négatif du COVID-19 persistera à court terme, nous nous concentrons désormais sur le positionnement de la compagnie aérienne pour une forte reprise qui permettra à United de ramener nos employés en congé au travail et d'émerger en tant que leader mondial de l'aviation ' assure Scott Kirby, directeur général de l'entreprise.



A à la fin du troisième trimestre, la compagnie disposait de 19,4 milliards de dollars de liquidités.





