United Continental : Coronavirus-Test négatif requis pour les passagers de vols vers les USA

WASHINGTON, 13 janvier (Reuters) - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont étendu mardi l'obligation de présenter un test négatif de dépistage du coronavirus à tous les passagers du secteur aérien souhaitant entrer aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, les CDC ont indiqué que le test devait être effectué dans les trois jours précédent le vol.

Ils ont précisé que les compagnies aériennes devront confirmer que tous les passagers ont été testés négatifs.

Plus tôt dans la journée, des sources au fait de la question ont déclaré à Reuters que la mesure entrerait en vigueur le 26 janvier et s'appliquerait à tous les passagers âgés de plus de 2 ans. (David Shepardson; version française Jean Terzian)