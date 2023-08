United Fidelity Insurance Company PSC, anciennement United Insurance Co PSC, est une société basée aux Émirats arabes unis, qui fournit des services d'assurance générale. La société est organisée en deux secteurs d'activité : le secteur de l'assurance générale comprend les risques liés aux biens, à l'incendie, à la marine, à l'automobile, aux soins médicaux, aux accidents généraux et divers, et le secteur de l'investissement comprend les investissements détenus à des fins de transaction, les investissements disponibles à la vente (AFS), les immeubles de placement et les dépôts fixes. Il s'adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers. En outre, la société propose également des produits et services de réassurance, et est associée à certaines organisations de réassurance, telles que Trust rE, Sirius International et hannover re, entre autres.