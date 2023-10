United Fire Group, Inc. a pour activité la souscription d'assurances dommages par l'intermédiaire d'un réseau d'agences indépendantes. Elle opère dans le secteur de l'assurance dommages, qui comprend l'assurance des entreprises, y compris les cautionnements, et la réassurance acceptée. L'assurance des entreprises comprend l'assurance responsabilité civile, l'assurance contre les défauts de construction, l'assurance incendie des entreprises et les branches connexes, l'assurance automobile des entreprises et l'assurance contre les détournements et les cautions. L'assurance responsabilité civile est une assurance commerciale qui couvre les dommages corporels et matériels résultant des activités générales de l'entreprise, des accidents survenant dans les locaux de l'assuré et des produits fabriqués ou vendus. L'assurance incendie des entreprises et les branches connexes comprennent l'incendie, les branches connexes, l'assurance multirisque des entreprises et l'assurance maritime intérieure. Son assurance automobile commerciale couvre les dommages physiques causés au véhicule d'un assuré et les responsabilités envers les tiers. Son portefeuille de réassurance acceptée est composé de contrats qui fournissent une protection de réassurance aux compagnies d'assurance.