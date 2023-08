United Hampshire US REIT est une société de commerce d'épicerie et de stockage (REIT) basée à Singapour. La société investit, directement ou indirectement, dans des propriétés de vente au détail stabilisées et productives de revenus, ancrées dans des épiceries et des commerces de première nécessité (Grocery & Necessity Properties), et dans des installations modernes d'entreposage libre-service climatisées (SelfStorage Properties), situées aux États-Unis d'Amérique. Les propriétés d'épicerie et de nécessité de la société comprennent Hudson Valley Plaza, Towne Crossing, Lynncroft Center, Price Chopper Plaza, Big Pine Center, Stop & Shop Plaza, Fairhaven Plaza, Wallington ShopRite, Parkway Crossing, Wallkill Price Chopper, St. Lucie West, BJ's Quincy et Lawnside Commons. Les propriétés de self-stockage de la société comprennent Carteret Self-Storage, Millburn Self-Storage, Elizabeth Self-Storage et Perth Amboy Self-Storage.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial