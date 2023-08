American Coastal Insurance Corp., anciennement United Insurance Holdings Corp., est une société holding active dans le domaine de l'assurance dommages résidentielle personnelle et commerciale aux États-Unis. Ses secteurs d'activité comprennent les polices d'assurance dommages résidentielles personnelles (lignes personnelles) et les polices d'assurance dommages résidentielles commerciales (lignes commerciales). Ses filiales d'assurance proposent des produits d'assurance dommages pour les particuliers et les entreprises qui protègent les assurés contre les pertes dues aux dommages causés aux structures et à leur contenu. Ses filiales d'assurance vendent également des polices qui protègent contre la responsabilité civile pour les accidents et les dommages matériels. Elle fournit principalement une assurance multirisque commerciale pour les associations de condominiums et les appartements en Floride. Ses filiales comprennent United Insurance Management, L.C., United Property & Casualty Insurance Company, etc.