Barclays abaisse United Internet à 'Equal Weight' - objectif 16 euros

LONDRES (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement britannique Barclays a dégradé United Internet de "Overweight" à "Equal Weight" et a abaissé son objectif de cours de 35 à 16 euros. La décision de l'autorité de régulation sur une nouvelle mise aux enchères des fréquences de téléphonie mobile en 2024 pourrait remodeler le paysage allemand des télécommunications, a écrit l'analyste Mathieu Robilliard dans une étude sectorielle publiée lundi. Il a justifié sa nouvelle opinion d'investissement et l'objectif de cours plus bas pour l'action United Internet par ses estimations de chiffre d'affaires et de résultat (Ebitda) considérablement réduites pour la filiale de téléphonie mobile 1&1 ainsi que par ses nouvelles prévisions pour la filiale de services Internet Ionos./edh/tih

Publication de l'étude originale : 16.06.2023 / 16:05 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 19.06.2023 / 04:10 / GMT

