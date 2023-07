United Internet figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'accès à Internet. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services d'accès à Internet fixe et mobile (78,3%) : prestations de services d'accès, d'interconnexion, de réseautage, de téléphonie via ADSL, de transmission de données, d'installation d'infrastructures de réseaux, etc. assurées auprès des particuliers (88,4% du CA) et des fournisseurs d'accès à Internet (11,6%) ; - développement d'applications (21,7%) : outils de gestion des informations personnelles (e-mail, listes de tâches, rendez-vous, adresses, etc.), de travail collaboratif, d'enregistrement de noms de domaine et d'édition de sites-web et de boutiques en ligne, systèmes d'exploitation de serveurs, solutions de stockage en ligne, logiciels bureautiques et applications sur le cloud. En outre, le groupe propose des prestations d'hébergement de sites Internet et de marketing en ligne. Le CA par marché se ventile entre entreprises (77,7%) et particuliers (22,3%). 91,7% du CA est réalisé en Allemagne.

Secteur Services intégrés de télécommunications