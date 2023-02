IPO/AKTIE IM FOKUS : Ionos démarre en trombe malgré un environnement de marché favorable

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'hébergeur de sites internet Ionos a réalisé une entrée en bourse mitigée mercredi. En dépit d'un contexte de marché favorable, le premier cours de l'action, à 18,40 euros, était déjà légèrement inférieur au prix d'émission de 18,50 euros. Celui-ci se situait déjà dans le bas de la fourchette initialement visée, à savoir jusqu'à 22,50 euros. A la mi-journée, le titre de la filiale de United Internet ne se vendait plus qu'à 18,13 euros, après être descendu jusqu'à 17,72 euros. Les titres de United Internet ont gagné 1 % conformément au marché.

En incluant l'option de surallocation, l'offre comprenait jusqu'à 24,15 millions d'actions du spécialiste de l'hébergement web. United Internet peut ainsi espérer un produit brut de 336 millions d'euros, le volume total du placement s'élevant à 447 millions d'euros. Compte tenu de l'activité d'émission calme en début d'année, il s'agit à ce jour de la plus grande introduction en bourse au monde en 2023, comme l'ont constaté les experts du cabinet de conseil EY.

Avec cette première cotation, Ionos apporte également un peu d'animation sur le marché européen des introductions en bourse, après des mois de silence. Ces derniers mois, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont pesé lourdement sur les cours des actions en général, ce qui a pratiquement paralysé le marché des introductions en bourse.

"Nous verrons si l'intérêt pour l'action, jusqu'ici plutôt modéré, se renforce au cours de la journée", a écrit Jürgen Molnar, stratège en marchés de capitaux chez le courtier Robomarkets. Mais à y regarder de plus près, Ionos est une entreprise intéressante qui fait son entrée en bourse et dont la marge opérationnelle de 30% devrait attirer l'attention de certains investisseurs. "Même si pour beaucoup, l'action n'a pas sa place immédiatement dans un portefeuille, il faut la surveiller, surtout dans les premiers jours de cotation", conclut Molnar.

Malgré le faible prix d'émission, l'introduction en bourse de Ionos ouvre au groupe Internet United Internet la possibilité de lever des fonds supplémentaires à l'avenir, peut-on lire dans une étude du cabinet d'analyse Warburg. L'expert Simon Stippig estime que le modèle économique de Ionos est attractif et que la valorisation actuelle ne le reflète pas. Il s'inquiète toutefois du retour sur investissement pour les actionnaires.

Après l'introduction en bourse, United Internet détient encore environ 62% de Ionos et l'investisseur financier américain Warburg Pincus près de 21%. Le flottant est donc d'un peu plus de 17 pour cent.

Ionos est présent sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord et cible principalement les petites et moyennes entreprises pour son offre d'hébergement web et de domaines. Ionos réalise environ 90% de son chiffre d'affaires avec des offres de domaines, d'hébergement web et d'e-mail. Le reste des revenus de l'entreprise provient du stockage dans le cloud.

En 2021, Ionos a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 1,1 milliard d'euros, soit près d'un cinquième du chiffre d'affaires consolidé de United Internet. Le groupe possède également l'opérateur de télécommunications 1&1, qui souhaite concurrencer Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland./gl/ag/mis