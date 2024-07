United Internet AG est un fournisseur d'accès à Internet (FAI) basé en Allemagne et une société holding du groupe United Internet. Les produits et les services techniques de la société sont divisés en deux segments principaux. Le segment Accès comprend les abonnements d'accès à bande étroite, à large bande et mobile, y compris les applications correspondantes. Le segment Applications comprend des applications telles que les pages d'accueil, les boutiques en ligne, les applications de gestion de l'information personnelle, le travail de groupe, le stockage en ligne et les logiciels de bureautique. Le secteur des applications comprend également les activités des marques Sedo et affilinet, qui offrent aux clients des possibilités de publicité et de vente basées sur la performance. Le portefeuille de marques de la société comprend également GMX, WEB.DE, 1&1, united-domains, Fasthosts et InterNetX. En outre, la société développe des applications basées sur Internet, telles que les applications en nuage. L'entreprise agit principalement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % 1&1 Internet AG et de Sedo Holding AG, dans laquelle elle détient une participation majoritaire.