United Internet stimulé par l'offre de rachat d'actions

FRANCFORT (dpa-AFX) - Une offre de rachat d'actions annoncée après la clôture de la bourse a nettement stimulé le cours de United Internet mardi dans les échanges hors bourse. En fin de journée sur le marché Tradegate, les actions ont augmenté de 5,2 pour cent par rapport au cours de clôture Xetra, pour atteindre 20,69 euros.

Elles se sont ainsi rapprochées de l'offre, car le groupe de télécommunications et d'Internet veut racheter jusqu'à 13,9 millions de ses propres actions à 21 euros l'unité. Le cours de l'action avait toutefois déjà évolué plus haut cette année, dans une fourchette allant jusqu'à 23 euros. Peu après l'introduction en bourse de la filiale d'hébergement web Ionos, un déclassement à "Hold" par la banque privée Hauck & Aufhäuser avait fait chuter le titre à son plus bas niveau depuis début janvier.

La société a également annoncé l'annulation de deux millions d'actions. L'objectif de cette mesure est de réduire le capital social de deux millions d'euros, a-t-on ajouté. L'annulation des titres propres sert à augmenter le pourcentage de participation des actionnaires./tih/he