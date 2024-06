United Lithium Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada qui se concentre sur l'avancement de son portefeuille de cinq projets de lithium. Ce portefeuille comprend le projet Bergby Lithium, la propriété Kietyonmaki Lithium, le projet Liberty Lithium, le projet Patriot Lithium et la propriété Barbara Lake Lithium. Le projet Bergby Lithium est un projet de lithium en roche dure couvrant environ 10 828 hectares (ha) près de la côte du golfe de Botnie, dans le centre de la Suède. Le projet Kietyonmaki Lithium est situé dans la région minière de Tammela, dans le sud de la Finlande. Le projet Liberty Lithium est situé dans la zone de production de Li Be et couvre près de 40 kilomètres carrés (km2) près de Custer, dans le Dakota du Sud. Le projet Patriot Lithium est situé dans une zone de production de Li Be et couvre près de 25 km2 près d'Ohio City, Colorado. La propriété Barbara Lake Lithium comprend plus de 56 concessions minières couvrant environ 2 147 hectares de terrain dans la région de Barbara Lake du district minier de Thunder Bay, en Ontario, au Canada.

Secteur Exploitations minières et métallurgie