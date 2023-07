United Malt Group Limited est une société de maltage commercial basée en Australie. Les secteurs d'activité de la société sont le traitement et l'entreposage et la distribution. Le segment Processing fournit des services à plus de 600 clients, dont des brasseurs, des brasseurs artisanaux nationaux, des distillateurs et des entreprises alimentaires. Le secteur de l'entreposage et de la distribution est engagé dans la vente et la distribution de malt en sac, de houblon, de levure, d'adjuvants et de produits connexes. La société possède environ 13 usines de transformation au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Elle fournit du malt au secteur de la brasserie artisanale grâce à son réseau de distribution composé d'environ 21 entrepôts et a des partenariats internationaux de distribution artisanale en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie. La société possède plus de 12 centres de distribution aux États-Unis et au Canada, et plus de huit centres de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Distillateurs et caves à vin