United Microelectronics Corp est une fonderie mondiale de semi-conducteurs. La société produit des circuits intégrés pour des applications couvrant tous les secteurs de l'industrie électronique. La société opère à travers deux segments. Le segment Wafer Fabrication est principalement engagé dans la fabrication de puces selon les spécifications de conception de ses clients en utilisant ses propres processus et techniques. Le segment New Business est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la fourniture d'énergie solaire. La société s'efforce de maintenir une clientèle dans divers secteurs, notamment la communication, l'électronique grand public, l'informatique, la mémoire, la nouvelle génération de diodes électroluminescentes (DEL) et autres, tout en se concentrant sur la fabrication pour des applications telles que les réseaux, les télécommunications, l'Internet, le multimédia, les ordinateurs personnels (PC) et le graphisme.