United Natural Foods, Inc. est un distributeur de produits alimentaires et non alimentaires, et un fournisseur de services de soutien aux détaillants aux États-Unis et au Canada. La société exerce ses activités dans deux secteurs : La vente en gros et la vente au détail. Elle possède également une division de fabrication et une division de lignes de produits de marque. Le secteur de la vente en gros est engagé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, et dans la prestation de services de soutien aux détaillants aux États-Unis et au Canada. Le secteur de la vente au détail est engagé dans la vente de produits d'épicerie et d'autres produits dans les magasins de détail exploités par la société. Le secteur Autres comprend une entreprise de fabrication de produits alimentaires à emplacement unique, qui s'occupe de l'importation, de la torréfaction, de l'emballage et de la distribution de noix, de fruits secs, de graines, de mélanges de sentiers, de granola, d'articles de collation et de confiseries naturels et biologiques, ainsi que des gammes de produits naturels de marque de la société, principalement Blue Marble Brands.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire