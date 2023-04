Les actions de United Oil & Gas bondissent après le forage d'un puits à Abu Sennan en Égypte

(Alliance News) - United Oil & Gas PLC a déclaré mardi que les opérations sur la licence d'Abu Sennan progressent bien, alors que le forage du puits de développement ASD-3 commence.

United Oil & Gas est une société pétrolière et gazière qui a des projets en Égypte, en Italie et au Royaume-Uni. Elle détient une participation non opérationnelle de 22 % dans la licence d'Abu Sennan, qui est exploitée par Kuwait Energy Egypt.

Les actions de la société étaient en hausse de 24 % à 1,49 pence l'unité à Londres mardi matin.

Le forage du puits de développement ASD-3 a commencé. Les cibles principales sont les réservoirs d'Abu Roash-E et d'Abu Roash-C, ainsi que des objectifs secondaires dans le Bahariya inférieur. Le puits a une profondeur totale probable de 3 649 mètres, et son forage et son achèvement devraient prendre environ 55 jours.

Pour le premier trimestre 2023, la production nette de pétrole de United à Abu Sennan s'est élevée en moyenne à 841 barils de pétrole par jour.

"Nous sommes enthousiasmés par le potentiel que ce puits est censé tester et par les cibles de forage de développement ultérieur qu'il pourrait débloquer en cas de succès. Il est également très agréable de constater que la production du puits ASH-8 reste forte, ce qui nous conforte dans l'idée que la licence d'Abu Sennan présente encore une valeur significative à long terme", a déclaré Brian Larkin, directeur général de la société.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.