United Oil & Gas affirme que l'audit des ressources montre la valeur de la découverte de Maria

(Alliance News) - United Oil & Gas PLC a annoncé jeudi les résultats d'un audit indépendant des ressources contingentes réalisé par Gaffney, Cline & Associates Ltd pour sa découverte Maria dans la partie centrale de la mer du Nord britannique.

La société pétrolière et gazière basée à Londres, qui possède des actifs en Égypte et au Royaume-Uni, ainsi qu'une licence d'exploration en Jamaïque, a estimé les ressources contingentes brutes 2C pour les réservoirs Forties et Dornoch à 6,3 millions de barils de pétrole et 10,2 millions de barils d'équivalent pétrole.

United Oil détient une participation de 100% dans la licence P2519, dans laquelle se trouve la découverte de Maria.

La société a déclaré que la fourchette des ressources estimées se situe entre 3,3 millions de barils et 13,5 milliards de pieds cubes - soit 5,5 millions de barils d'équivalent pétrole - dans le cas 1C, et 11,1 millions de barils et 39,3 milliards de pieds cubes dans le cas 3C.

Le directeur général Brian Larkin a déclaré : "L'audit indépendant valide davantage le travail produit par notre équipe technique interne, fournissant une estimation indépendante de milieu de cas de 10,2 mmboe de ressources contingentes à la découverte de Maria.

"Le rapport souligne la valeur de notre participation à 100 % dans cet actif d'évaluation et de développement de stade avancé qui a le potentiel de fournir une valeur significative à court terme à nos actionnaires. Nous progressons bien sur les options potentielles pour maximiser la valeur pour les actionnaires de cette licence et nous fournirons d'autres mises à jour en temps voulu."

Les actions de United Oil & Gas étaient en hausse de 2,1% à 1,10 pence par action vendredi matin à Londres.

