United Oil & Gas prolonge la date limite de vente de la licence d'actifs

United Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets en Égypte, en Italie et au Royaume-Uni - reporte la date limite de vente de la licence P2519 de la mer du Nord centrale britannique, qui contient la découverte Maria dans le bloc 15/18e, à Quattro Energy Ltd. La nouvelle date butoir est le 17 mai, reportée du 16 avril, afin d'accorder un temps utile pour remplir les conditions de l'accord d'achat d'actifs nécessaires à la réalisation de la transaction. La société indique qu'une nouvelle mise à jour sera communiquée au marché en temps voulu.

United Oil & Gas a annoncé fin janvier la conclusion d'un APA avec Quattro pour la vente de la licence P2519 pour un montant maximum de 5,7 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 1,63 pence, en baisse de 9,4 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 37%.

