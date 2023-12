United Overseas Australia Ltd est une société de développement et d'investissement immobilier basée en Malaisie. Les principales activités de la société comprennent l'aménagement et la revente de terrains, la détention d'immeubles de placement pour générer des revenus locatifs, l'exploitation d'hôtels et de points de vente d'aliments et de boissons, la fourniture de services de soutien aux installations et l'exploitation de parkings. Elle est également engagée dans des services de prêt d'argent et dans la fourniture de services de gestion. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'investissement, le développement et la revente de terrains et d'autres secteurs. Le secteur de l'investissement est engagé dans la détention d'immeubles de placement pour générer des revenus locatifs, une appréciation du capital ou les deux. Les activités du secteur du développement et de la revente de terrains comprennent le développement, la construction et la vente de propriétés résidentielles et commerciales. Le secteur "autres" comprend l'exploitation d'hôtels et de points de vente d'aliments et de boissons, la fourniture de services de soutien aux installations et l'exploitation de parkings, les revenus des services de prêt d'argent et la fourniture de services de gestion.

Secteur Développement et opérations immobilières