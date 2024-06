United Overseas Bank Limited (UOB) est une banque basée à Singapour qui opère à travers trois segments : Group Retail (GR), Group Wholesale Banking (GWB) et Global Markets (GM). Le segment GR couvre les clients individuels, leur offrant une gamme de produits et de services, y compris les dépôts, les assurances, les cartes, la gestion de patrimoine, les investissements et les produits de prêt qui sont disponibles à travers son réseau mondial de succursales. Le segment GWB comprend les segments des entreprises et des clients institutionnels. GWB propose à ses clients une large gamme de produits et de services, notamment des prêts, des services commerciaux, des solutions de gestion de trésorerie, des solutions pour les marchés des capitaux, des services de conseil et des produits de trésorerie. Le segment GM propose un ensemble de produits et de services de trésorerie dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les devises, les taux d'intérêt, le crédit, les matières premières, les actions et les produits d'investissement structurés. Les activités de banque de consommation comprennent les portefeuilles de prêts garantis et non garantis, la gestion de patrimoine et les activités de dépôt de détail.

Secteur Banques