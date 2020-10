UPS : des bénéfices solides au 3e trimestre

28/10/2020 | 12:09

UPS affiche au titre du troisième trimestre 2020 un BPA ajusté en hausse de 10,1% à 2,28 dollars, battant assez largement le consensus, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en progression de 9,9% à 2,4 milliards.



A 21,2 milliards de dollars, les revenus du logisticien basé à Atlanta ont augmenté de 15,9%, une croissance partagée par l'ensemble de ses segments d'activités et reflétant un volume quotidien moyen en hausse de 13,5%.



L'incertitude sur la durée et l'impact de la pandémie de coronavirus empêchant UPS 'd'estimer raisonnablement ses performances opérationnelles pour les prochains trimestres', il se refuse toujours à fournir des objectifs financiers.



