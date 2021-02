UPS : hausse de 26% du BPA ajusté au 4e trimestre

UPS indique que son BPA ajusté a augmenté de 26,1% pour s'établir à 2,66 dollars sur les trois derniers mois de 2020, dépassant ainsi sensiblement le consensus, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 21% à 24,9 milliards de dollars.



Ainsi, le groupe de logistique a réalisé un BPA ajusté de 8,23 dollars et un chiffre d'affaires en augmentation de 14,2% à 84,6 milliards de dollars sur l'ensemble de 2020, les niveaux les plus élevés de son histoire.



Compte tenu de l'incertitude économique persistante en raison de la pandémie mondiale, UPS ne fournit pas de prévisions de revenus ou de BPA pour 2021. Il s'attend à ce que son dividende augmente, mais n'a pas l'intention de racheter des actions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.