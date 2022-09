Chine août IPC +2,5% a/a, IPP +2,3% a/a

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,5 % en glissement annuel, contre une croissance de 2,7 % en juillet, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) vendredi. La lecture a manqué la prévision médiane des analystes pour un gain de 2,8% dans un sondage Reuters.

Les prix à la production ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel en août, le rythme le plus lent depuis février 2021, et un ralentissement par rapport à une hausse de 4,2 % en juillet et en dessous de la prévision d'un gain de 3,1 % dans le sondage.

Des données récentes suggèrent que la deuxième plus grande économie du monde, déjà déprimée par la faiblesse du marché immobilier et les restrictions strictes du COVID-19, a encore perdu de son élan en août.