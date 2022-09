Du roi pirate au vrai roi : L'école qui a contribué à façonner Charles

Charles, le nouveau monarque britannique, avait 13 ans lorsqu'en mai 1962, il a commencé à fréquenter Gordonstoun, une école privée de la côte nord de l'Écosse où son défunt père, le prince Philip, avait également étudié et souhaitait que son fils aille.

"Pour tout le monde à Gordonstoun, c'est un énorme sentiment de fierté d'avoir été la première école à éduquer un héritier du trône britannique", a déclaré à Reuters Lisa Kerr, l'actuelle directrice de Gordonstoun.

"Ce qui est encore plus puissant pour nous, c'est de savoir que bon nombre des attributs que le Prince Charles met en avant en tant que monarque ont été développés ici à Gordonstoun."

Les générations précédentes d'enfants royaux britanniques, dont la défunte mère de Charles, la reine Elizabeth, avaient été éduqués par des tuteurs à la maison.

Charles a trouvé des aspects de la vie difficiles dans une école qui avait des pratiques rudes telles que l'envoi des élèves pour des courses matinales suivies d'une douche froide.

Le romancier William Boyd, dont le séjour à l'école a chevauché celui de Charles, a déclaré que le monarque avait détesté le temps qu'il y avait passé. Dans une biographie à laquelle le désormais roi a donné sa bénédiction, Jonathan Dimbleby a décrit le temps que le royal y a passé comme une "incarcération".

"Adulte, le prince de Galles insisterait sur le fait que la décision de l'envoyer à Gordonstoun, qu'il considérait à l'époque comme une "incarcération", était en fait bénéfique, lui inculquant l'autodiscipline et le sens des responsabilités sans lesquels il aurait pu "dériver"", écrit Dimbleby dans "The Prince of Wales : A Biography".

Selon Dimbleby, Charles a un jour écrit chez lui en disant : "Les gens de mon dortoir sont infects. Ils jettent des pantoufles toute la nuit ou me frappent avec des oreillers ... J'aimerais toujours pouvoir rentrer à la maison".

Harry, le fils de Charles, a également suggéré que cela avait eu un impact négatif sur Charles, parlant, lors d'une discussion sur l'éducation des enfants, de "la douleur et la souffrance" que son père avait subies.

Je ne l'ai jamais vu, je n'en ai jamais rien su, et puis soudain, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle et à me dire "OK, c'est là qu'il est allé à l'école, c'est ce qui s'est passé, je connais cette partie de sa vie, je sais aussi que c'est lié à ses parents, donc cela signifie qu'il m'a traité comme il a été traité", a déclaré Harry dans une interview podcast de 2021.

Cependant, Charles lui-même a suggéré que sa scolarité n'était pas aussi mauvaise que ce qui est parfois dépeint, faisant l'éloge de ce qu'elle lui a appris.

"Je suis toujours étonné par le nombre de pourritures dont on parle à propos de Gordonstoun et par l'utilisation négligente de clichés anciens pour le décrire", a-t-il déclaré à la Chambre des Lords en 1975.

"Elle n'était dure que dans le sens où elle exigeait plus de vous en tant qu'individu que la plupart des autres écoles, que ce soit mentalement ou physiquement. J'ai de la chance, car je crois qu'elle m'a beaucoup appris sur moi-même et sur mes propres capacités et handicaps. Elle m'a appris à accepter les défis et à prendre des initiatives."

UN JEUNE HOMME STUDIEUX

À la question de savoir si Charles avait été heureux, le principal Kerr a répondu : "Je suppose que les journées scolaires de tout le monde ont des hauts et des bas, et il n'est probablement pas surprenant que les bas soient plus intéressants du point de vue des médias.

"Mais il est intéressant de noter que le Prince Charles lui-même a déclaré qu'il était toujours étonné de la quantité de pourriture dont on parle à propos de Gordonstoun ... dans de nombreux discours, il a parlé de l'impact vraiment positif que son séjour ici a eu sur sa vie."

Le décrivant comme un "jeune homme studieux" qui a poursuivi ses études à l'université de Cambridge, Mme Kerr a déclaré que Charles, qui a visité l'école depuis son départ en 1967, se serait mêlé à des gens de tous horizons.

Elle a ajouté qu'il avait aimé la musique et le théâtre, participant à un certain nombre de productions scolaires.

À l'époque, Gordonstoun était une école réservée aux garçons et les filles d'un lycée voisin se joignaient à leurs troupes. L'une d'entre elles se souvient de l'excitation d'être sur scène avec l'héritier du trône.

"Le simple fait de participer à la production de Gordonstoun était toujours excitant ... Et puis quand nous avons découvert que le Prince Charles allait aussi y participer ... cela a rendu la chose encore plus excitante", a déclaré Alison Stockley, professeur d'éducation physique à la retraite.

"Nous étions assez habitués à sa présence ici. On le voyait dans les magasins. Il était impliqué dans d'autres choses dans la communauté ... Nous savions qu'il était très musical."

Stockley a joué aux côtés de Charles dans des spectacles tels que "The Pirates of Penzance", dans lequel Charles jouait le roi pirate.

"Il s'en sortait très bien", a-t-elle déclaré. "(Il était) juste l'un des garçons ... Il s'est simplement joint à nous comme nous l'avons tous fait".

Depuis sa fondation en 1934 par l'éducateur allemand Kurt Hahn, les étudiants de Gordonstoun se sont impliqués dans la communauté locale et Charles était membre des garde-côtes, où il surveillait la côte de Moray.

Le nouveau roi britannique n'est pas le seul ancien élève célèbre de l'école. L'acteur décédé Sean Connery et le chanteur décédé David Bowie ont envoyé leurs fils à Gordonstoun.