GM veut doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser Tesla.

La directrice générale de General Motors Co, Mary Barra, a déclaré mercredi aux investisseurs que le constructeur automobile prévoyait de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030, en augmentant les bénéfices tirés des véhicules à combustion, tout en déployant de nouveaux véhicules électriques et de nouveaux services numériques dans le but de rattraper Tesla Inc.

Si GM réussit, son chiffre d'affaires annuel d'ici 2030 sera d'environ 244 milliards de dollars, et le constructeur sera le leader des ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Avec la marge bénéficiaire avant impôts actuelle de GM de 12 %, cela impliquerait des bénéfices annuels avant impôts pouvant atteindre 29 milliards de dollars. Des sources ont précédemment déclaré à Reuters que GM ferait état d'une croissance impressionnante de ses revenus et d'une expansion de ses marges.

Les objectifs financiers ambitieux de Mme Barra pour 2030 sont la dernière étape de sa campagne visant à convaincre les investisseurs que General Motors, et non Tesla, peut être le leader en matière de développement technologique et de rentabilité, alors que l'industrie automobile traverse la plus profonde révolution technologique depuis la Ford Model T produite en série.

Mme Barra et d'autres dirigeants de GM ont entamé une série de présentations de deux jours à l'intention des investisseurs au centre technique du constructeur automobile à Warren, dans le Michigan, en faisant valoir que GM peut se transformer "de constructeur automobile en innovateur de plateforme" - une référence aux entreprises de plateforme numérique de la Silicon Valley, telles qu'Apple Inc, dont la valorisation boursière est bien supérieure à celle de GM et d'autres constructeurs automobiles en place.

Barra, qui a pris la tête de l'entreprise en 2014, a fait passer le cours de l'action de la société d'une fourchette étroite autour de son prix d'introduction en bourse de 33 dollars en 2010 à près du double à un moment donné. L'action s'échangeait à environ 54 dollars mercredi.

Mais avec une capitalisation boursière d'environ 78 milliards de dollars, GM reste loin derrière les 773 milliards de dollars de Tesla, ce qui reflète le scepticisme des investisseurs quant à la capacité de GM à égaler les prouesses de Tesla en matière de batteries et de logiciels.

Mme Barra et le président de GM, Mark Reuss, ont exposé les grandes lignes d'un plan de transition vers un parc automobile entièrement électrique d'ici 2035, qui commence progressivement, puis s'accélère entre 2030 et 2035. D'ici 2030, plus de la moitié des usines de GM en Chine et en Amérique du Nord seront "capables de produire des VE."

DES USINES AGILES

GM a déclaré qu'elle aspire à ne produire que des véhicules électriques d'ici 2035. M. Reuss a déclaré que l'augmentation de la capacité pour atteindre cet objectif en 2035 dépendra de l'"agilité" des usines de l'entreprise, qui seront capables de construire à la fois des véhicules à combustion et des véhicules électriques.

La main-d'œuvre et les usines actuelles de GM sont des actifs et non des passifs, ont déclaré Barra et Reuss. Les jeunes entreprises de véhicules électriques construisent de nouvelles usines à grands frais. GM dispose d'usines et de personnes qu'il peut réaffecter rapidement et à moindre coût, a déclaré Barra.

Nous voulons emmener l'ensemble de la main-d'œuvre avec nous", a déclaré Mme Barra.

Parmi les nouveaux véhicules, GM a annoncé mercredi qu'il y aurait une version électrique du modÃ?le nord-américain le plus vendu de la société, le pick-up Chevrolet Silverado. Barra dévoilera le Silverado électrique lors du salon technologique CES le 5 janvier, a déclaré GM. Les fournisseurs ont dit que ce véhicule serait lancé à la fin de 2022.

Â" Personne ne pourra nous toucher dans le domaine des camionnettes électriques Â", a déclaré M. Reuss.

Les camionnettes électriques seront un segment tr�s concurrentiel en Amérique du Nord, où les camionnettes fonctionnant au pétrole sont la principale source de profits pour les trois constructeurs automobiles de Détroit.

Ford Motor Co est en bonne voie pour devancer GM sur le marché avec le Ford F-150 Lightning électrique à batterie au début de l'année prochaine, et Ford a récemment déclaré qu'il allait doubler la capacité de production du Lightning dans son usine de Dearborn, Michigan. Ford prévoit de produire encore plus de F-150 électriques dans un complexe prévu dans le Tennessee. La start-up Rivian a commencé la production de son pick-up électrique le mois dernier. https://www.reuters.com/article/rivian-production/amazon-backed-startup-rivian-starts-production-of-electric-pickup-truck-idUSKBN2GA235

Tesla a retardé le lancement de son futuriste Cybertruck.

Les dirigeants de GM ont pris soin de ne pas s'engager fermement à abandonner les véhicules à combustion interne d'ici 2035, affirmant que cela dépendra de la demande du marché et de la politique gouvernementale.

RÊVES ÉLECTRIQUES

Pourtant, l'adoption de l'électrification par GM a séduit certains membres de la communauté des investisseurs, de plus en plus préoccupés par le changement climatique. Le fonds spéculatif Engine No. 1, qui a défié avec succès Exxon Mobil Corp au début de l'année, a déclaré lundi que GM s'était taillé une position de leader dans le domaine de la technologie des batteries et qu'il avait beaucoup de croissance devant lui.

L'objectif de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030 dépendra en partie de l'augmentation des bénéfices tirés des véhicules à combustion interne, tels que la gamme de pick-up Chevrolet Silverado et les grands SUV à succès du constructeur, comme le Cadillac Escalade.

L'objectif de revenus reflète également la confiance de Mme Barra dans la capacité de GM à développer des services logiciels rentables autour du cœur de la combustion interne, et à conquérir de nouveaux clients avec les véhicules électriques, tels qu'un crossover Chevrolet électrique de 30 000 dollars.

Cruise, la société de services pour véhicules autonomes détenue majoritairement par GM, est un élément central de la stratégie de GM. La semaine dernière, Cruise a reçu des licences en Californie pour commencer à proposer des trajets aux passagers, bien qu'elle ne puisse pas encore facturer ces trajets.

GM investit également dans de nouvelles opérations, telles que l'unité de livraison de commerce électronique BrightDrop et les assurances proposées par sa marque télématique Onstar. Au total, GM a déclaré qu'il gérait 20 start-ups pour développer de nouvelles lignes d'activité.

L'impact de Tesla sur GM était évident tout au long des présentations. La société a déclaré que d'ici 2023, elle proposera une nouvelle version de son système de conduite mains libres, appelé Ultra Cruise, qui utilisera un capteur LiDAR derrière le pare-brise et d'autres capteurs pour permettre la conduite mains libres dans "95 % de tous les scénarios de conduite."

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a fait des déclarations similaires pour les futures versions de la technologie Autopilot du constructeur automobile électrique.