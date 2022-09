L'activité des usines chinoises en août se contracte, les commandes faiblissant - Caixin PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier Caixin/Markit a glissé à 49,5 en août, contre 50,4 en juillet, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur 50,2.

Cette lecture faible et inattendue fait écho à l'indice PMI officiel de la Chine publié mercredi, qui était également inférieur à la marque de 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

"L'économie se remet encore lentement d'une épidémie généralisée de COVID-19 au cours du premier semestre de l'année. Pourtant, les flambées locales et la canicule punitive ont perturbé la tendance et créé de nouvelles pressions à la baisse, constituant une menace pour la reprise", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

Bien que la production industrielle ait augmenté en août, les gains ont été marginaux, reflétant la faiblesse de la demande due à l'atonie du secteur immobilier, aux restrictions de contrôle COVID-19 et au rationnement de l'électricité dans les régions du sud-ouest en raison de la chaleur extrême et de la sécheresse.

La demande est restée morose, les sous-indices des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation retournant à la contraction après deux mois d'expansion.

Les fabricants ont supprimé des emplois pour le cinquième mois consécutif afin de réduire les coûts, ajoutant aux inquiétudes concernant la faiblesse du marché du travail qui pèsent sur la consommation et la confiance des consommateurs. Ils ont également réduit leurs achats de matériaux en raison de la diminution des nouvelles commandes.

Un point positif a été une baisse modeste des prix des intrants, mettant fin à 26 mois d'augmentations qui ont fortement réduit les marges bénéficiaires.

L'économie chinoise a échappé de justesse à la contraction au trimestre dernier en raison des blocages généralisés de COVID-19, et les économistes affirment que sa reprise naissante risque de s'éteindre au milieu de nouvelles flambées de virus et d'une crise profonde dans le secteur immobilier.

La semaine dernière, le cabinet du pays a mis en place un ensemble de nouvelles mesures de stimulation économique, y compris des milliards de dollars de financement politique, pour relever l'économie chancelante.

La banque centrale a également réduit trois taux de prêt clés en août dans le but de diminuer les coûts de financement pour les entreprises et les particuliers.

Mais, tant que le pays maintient ses politiques strictes en matière de COVID, de nombreux analystes s'attendent à ce que la croissance reste faible et ont réduit les prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine.

On pense que le Caixin PMI se concentre sur les entreprises plus orientées vers l'exportation et les petites entreprises des régions côtières. Il est compilé par S&P Global à partir des réponses aux questionnaires envoyés aux directeurs d'achat en Chine.