L'activité industrielle de juillet en Chine progresse à un rythme plus lent - Caixin PMI

L'indice Caixin/Markit des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) a reculé à 50,4 en juillet, contre 51,7 le mois précédent. Cette lecture est bien en deçà des attentes des analystes qui prévoyaient une légère baisse à 51,5.

La marque d'indice de 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Les principaux centres manufacturiers de la Chine, y compris le centre commercial de Shanghai, ont connu un solide rebond en juin après les blocages généralisés du COVID au printemps, mais la reprise a commencé à s'estomper au milieu de nouvelles flambées de virus et de l'affaiblissement de la demande intérieure et mondiale, ainsi que d'un effondrement prolongé du marché immobilier.

Les résultats sont légèrement meilleurs que ceux de l'indice PMI officiel du gouvernement qui a montré dimanche que l'activité des usines chinoises s'est contractée de manière inattendue en juillet. L'enquête de Caixin est censée se concentrer davantage sur les petites entreprises orientées vers l'exportation.

Un sous-indice de la production a signalé une deuxième hausse mensuelle, mais a été sensiblement plus lent qu'en juin.

La croissance des nouvelles commandes - nationales et à l'exportation - a également ralenti en raison de la faiblesse de la demande et de l'impact persistant du COVID-19 sur les dépenses des clients.

En raison des récentes poussées de COVID et du manque de stock et de personnel chez les fournisseurs, le délai de livraison des intrants achetés aux fabricants a augmenté en juillet.

Pendant ce temps, un indice de l'emploi chez les fabricants chinois a baissé pour le quatrième mois consécutif et a plongé à son plus bas niveau en 27 mois, reflétant la faiblesse continue du marché du travail. Les entreprises ont attribué la réduction du personnel à la réduction des coûts, à la faiblesse des ventes et au non-remplacement des départs volontaires.

"La reprise de l'offre et de la demande n'a pas réussi à se répercuter sur le marché du travail dans l'industrie manufacturière, qui a continué à se contracter", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

"Les entreprises, fortement enclines à réduire leurs coûts face à l'atonie de la demande du marché, ont été prudentes quant à l'expansion de leur personnel", a ajouté Wang.

Dans une obligation, les coûts des intrants des entreprises n'ont que légèrement augmenté après des hausses de prix incessantes qui ont comprimé les marges bénéficiaires. Cependant, elles ont dû réduire leurs prix de vente pour le troisième mois consécutif en raison de la faiblesse de la demande.

L'économie chinoise a fortement ralenti au deuxième trimestre, mettant en évidence le lourd tribut payé à l'activité par les fermetures généralisées du COVID, qui ont secoué la production industrielle et les dépenses de consommation.

Les décideurs politiques ont réaffirmé leur position de zéro COVID et sont prêts à rater leur objectif de croissance du PIB d'"environ 5,5 %" pour cette année, ont rapporté les médias d'État après la réunion du Politburo cette semaine. Les autorités se concentreront plutôt sur l'obtention des meilleurs résultats cette année, ce qui contraste avec les appels précédents indiquant qu'elles travailleront dur pour atteindre leur objectif de croissance de 2022

Soulignant que le troisième trimestre sera une période cruciale pour remettre l'économie sur les rails, Wang ne s'attend pas à des mesures de relance massives.

"La mise en œuvre efficace des politiques existantes est une option plus pratique."