La pollution atmosphérique augmente alors que la vague de chaleur balaie l'Europe

Les scientifiques du Service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus (CAMS) ont averti mardi https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-scientists-warn-very-high-ozone-pollution-heatwave-continues-across-europe des niveaux malsains de pollution à l'ozone dans le sud et l'ouest de l'Europe, qui pourraient bientôt toucher les régions du nord-ouest.

L'Organisation mondiale de la santé a fixé une limite d'exposition à l'ozone de surface sur huit heures de 100 microgrammes par mètre cube. Le sud-est de l'Angleterre, le nord de la France et la région du Benelux connaissent tous actuellement des concentrations quotidiennes supérieures à 120 microgrammes.

"Les répercussions sur la qualité de l'air ne sont pas négligeables par rapport à cette vague de chaleur", a déclaré Mark Parrington, scientifique principal du SCGA.

La pollution par l'ozone se forme lorsque la chaleur et la lumière du soleil interagissent avec les gaz à effet de serre tels que l'oxyde nitreux, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils libérés lors de la combustion de combustibles fossiles.

Selon M. Parrington, la production d'ozone s'accélère pendant une vague de chaleur, car ces réactions chimiques se produisent plus rapidement.

Les scientifiques affirment que la pollution par l'ozone augmentera sous l'effet du changement climatique. Les températures mondiales se situent actuellement à environ 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes et plus graves.

L'ozone de surface est connu pour aggraver les maladies respiratoires et cardiovasculaires, et a été lié à une augmentation des taux de mortalité.

L'exposition à long terme à la pollution par l'ozone est responsable de 55 000 décès prématurés par an en Europe, selon une étude de 2019 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab1cd9#erlab1cd9t1 dans la revue Environmental Research Letters.

Selon cette étude, la mortalité associée à la pollution par l'ozone pourrait être 11 % plus élevée dans certains pays d'Europe centrale et méridionale en 2050 en raison du changement climatique. Toutefois, si les émissions de gaz à effet de serre sont réduites, les décès liés à l'ozone devraient diminuer.

DANGER D'INCENDIE DE FORÊT

La pollution par l'ozone n'est pas la seule préoccupation en matière de qualité de l'air. Les incendies de forêt qui ont fait rage au Portugal, en Espagne et en France ces derniers jours ont dégagé une fumée étouffante contenant des particules fines et inhalables connues sous le nom de PM 2.5.

"Les particules de fumée sont l'une des formes de particules les plus toxiques que nous puissions générer", a déclaré Athanasios Nenes, chimiste atmosphérique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. "Lorsque vous les respirez, elles augmentent vos chances de contracter toutes sortes de cancers".

Les personnes souffrant déjà de maladies cardiovasculaires ou respiratoires sont également plus exposées à des poussées.

Dans une étude publiée en juin 2022 sur le site https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202204-0657OC, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont constaté que si les jours de chaleur extrême ou de pollution atmosphérique particulaire extrême entraînaient une augmentation de 5 à 6 % du risque de mortalité, les décès étaient 21 % plus probables les jours où l'on observait des extrêmes simultanés, associés à des feux de forêt.

"Nous devons penser à combiner les alertes de santé publique pour la pollution atmosphérique et la chaleur", a déclaré la co-auteure Erika Garcia, scientifique en santé publique à l'USC. "Une journée avec une exposition aux deux extrêmes est beaucoup plus nocive qu'une journée avec un seul."