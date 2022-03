Les livreurs les plus prudents d'UPS Canada se joignent aux 1 500 nouveaux membres intronisés au Cercle d'honneur partout dans le monde

À l’heure actuelle, plus de 10 500 livreurs d’UPS cumulent un dossier de conduite de 25 années ou plus sans accident

MISSISSAUGA, Ontario, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE : UPS) a annoncé aujourd’hui l’intronisation de 1 495 livreurs, dont 38 du Canada, à son prestigieux Cercle d’honneur, un groupe de livreurs d’UPS faisant partie de l’élite, qui n’ont pas subi d’accident évitable depuis au moins 25 ans. Composée de membres issus de quatre continents, cette nouvelle cuvée de livreurs cumule un total de 37 375 années de conduite préventive.



Adrian Henry, récemment intronisé au Canada, décrit la fierté qu’il éprouve lorsqu’on lui demande de parler de ce club prestigieux.

« Mes clients sont curieux face à la signification de mon écusson du Cercle d’honneur. Ils sont toujours impressionnés par mon accomplissement et apprécient la reconnaissance que nous recevons d’UPS. »



« En cette ère où les distractions au volant sont omniprésentes, l’intronisation au Cercle d’honneur d’UPS constitue une réalisation incroyable pour nos livreurs », a affirmé Carol B. Tomé, cheffe de la direction d’UPS. « Nos livreurs comprennent bien l’importance que jouent la formation rigoureuse et les protocoles de sécurité dans le bien-être des collectivités et des employés. Ensemble, nos livreurs parcourent plus de 5,6 milliards de kilomètres chaque année sur les routes du monde et nos membres du Cercle d’honneur comptent parmi les plus prudents. Je suis très fière de ce que nos membres du Cercle d’honneur incarnent. »

Alors que la pandémie mondiale faisait ressortir la nature essentielle des services qu’ils offraient, les employés d’UPS ont su démontrer que leur engagement sur le plan de la santé et de la sécurité allait au-delà de leur lieu de travail.

« À l’échelle mondiale, nos livreurs ont joué un rôle crucial dans la livraison de près de 1,5 milliard de vaccins dans 110 pays tout en respectant le délai de livraison dans plus de 99 % des cas », a souligné Kate Gutmann, présidente d’UPS International, UPS Healthcare et UPS Supply Chain Solutions. « Je leur transmets toute mon appréciation et les félicite pour leur engagement à faire de la sécurité une priorité. »

À l’approche de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail qui aura lieu le 28 avril prochain, UPS invite tous les conducteurs à adopter des habitudes sécuritaires au volant. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les conducteurs distraits au volant sont environ quatre fois plus susceptibles d’être impliqués dans un accident d’automobile que ceux qui ne le sont pas.

Pour en savoir plus sur les livreurs membres du Cercle d’honneur d’UPS, y compris ceux ayant été récemment intronisés, visitez UPS.com.

À propos d'UPS

UPS (NYSE : UPS) est l'une des plus grandes sociétés de livraison de colis dans le monde, avec des revenus de 97,3 milliards de dollars en 2021.

