UPS franchit le cap du milliard de vaccins contre la COVID-19 livrés et continue d'apporter l'espoir dans le monde

Les vaccins contre la COVID-19 ont été livrés dans plus de 110 pays avec un taux d’efficacité de 99,9 % pour soutenir la lutte contre la pandémie mondiale

TORONTO, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE: UPS) a annoncé aujourd’hui avoir franchi le cap du milliard de doses de vaccin contre la COVID-19 livrés avec une précision presque parfaite dans les délais prévus, y compris environ 50 millions de doses au Canada. Un an à peine après la livraison du premier vaccin par UPS, cette étape a été rendue possible grâce aux approches novatrices d’UPS, aux technologies de suivi uniques d ’UPS Premier , aux solutions de pointe de la chaîne du froid d’UPS et à un vaste réseau mondial soutenant les clients et les communautés d’ UPS Healthcare dans le monde entier.



« Les employés d’UPS ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19, en fournissant un accès équitable aux services de soins de santé essentiels », a déclaré Kate Gutmann, directrice des ventes et des solutions et vice-présidente exécutive d’UPS Global Healthcare. « Cette étape importante n’aurait pas été possible sans le travail acharné de tous les membres de notre réseau mondial, aux côtés de nos partenaires et de nos clients, pour accélérer la distribution des vaccins et aider à assurer la sécurité des communautés. »

Le réseau mondial d’UPS et ses employés dédiés ont non seulement soutenu les clients du secteur de la santé et les organisations internationales, mais ont également participé à des partenariats public-privé afin de fournir des vaccins et une expertise dans la chaîne du froid aux pays dont les populations sont difficiles à atteindre, en assurant la livraison au plus grand nombre de personnes possible. Pour y parvenir, UPS Healthcare a représenté environ 500 zones de libre-échange pour permettre des livraisons de vaccins sans interruption dans le monde et a utilisé plus de trois millions de livres de glace sèche pour aider à transporter les vaccins en toute sécurité.

« UPS Healthcare a établi le rythme mondial pour la livraison du vaccin contre la COVID-19, soutenue par le dévouement inégalé des employés d’UPS ainsi que les capacités et l’expertise logistiques mondiales de l’entreprise », a déclaré Wes Wheeler, président d’UPS Healthcare. « Les médicaments dérivés de produits biologiques et livrés par des réseaux de pointe de la chaîne du froid représentent l’avenir des soins de santé, et UPS Healthcare est un chef de file. »

Voici des exemples uniques de ces efforts mondiaux :

Dons de congélateurs ultra-froids et livraisons de vaccins en nature pour faciliter une distribution équitable dans les régions rurales et éloignées de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Asie, de l’Amérique du Nord et de l’Europe, rendus possibles grâce à la Fondation UPS .

. Trois centres régionaux de commandement d’UPS Healthcare fonctionnant en tout temps, qui se consacrent à la prévision et à la gestion du mouvement mondial de vaccins pour garantir la livraison dans les délais prévus, avec des plans d’urgence et des solutions pour atténuer les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes et d’autres obstacles.

Partenariat avec Gavi et d’autres organisations pour former et gérer le mouvement des vaccins qui doivent être conservés dans des supercongélateurs dans les pays qui ont recours à COVAX, en soutenant l’infrastructure de soins de santé et de l’allègement de la COVID à l’avenir.

et d’autres organisations pour former et gérer le mouvement des vaccins qui doivent être conservés dans des supercongélateurs dans les pays qui ont recours à COVAX, en soutenant l’infrastructure de soins de santé et de l’allègement de la COVID à l’avenir. Des experts en logistique d’UPS ont été intégrés dans des pays comme l’Indonésie et le Malawi pour gérer en toute sécurité la logistique de distribution des vaccins.

UPS soutient les doses de vaccin livrées par avion autonome aux cliniques en Afrique dans le cadre du partenariat entre Zipline et Gavi .

et . Visibilité en temps réel de l’emplacement des vaccins grâce à UPS Premier , qui fournit une visibilité précise dans chaque colis de vaccins (jusqu’à 10 pieds de son emplacement n’importe où dans le réseau mondial d’UPS).

, qui fournit une visibilité précise dans chaque colis de vaccins (jusqu’à 10 pieds de son emplacement n’importe où dans le réseau mondial d’UPS). Jusqu’à présent, plus de 130 essais cliniques de vaccins ont été soutenus par le biais de Marken , la filiale d’UPS Healthcare, qui participe à la mise au point de presque tous les vaccins et traitements.



« Le service est dans notre ADN. Nous continuerons de fournir des produits, des vaccins et d’autres traitements qui sauvent des vies en veillant constamment à une distribution équitable dans chaque pays que nous desservons », a déclaré Laura Lane, cheffe des affaires corporatives, qui est également responsable de l’impact social mondial et de la durabilité.

