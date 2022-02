UPS : hausse de moitié du dividende avec les trimestriels

A l'occasion de ses résultats trimestriels, UPS annonce que son conseil d'administration a décidé une augmentation de 49% du dividende trimestriel à 1,52 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 10 mars prochain.



Sur les trois derniers mois de 2021, le groupe de transport de colis et de logistique basé à Atlanta a vu son BPA ajusté s'accroitre de 35% pour s'établir à 3,59 dollars, pour des revenus en augmentation de 11,5% à 27,8 milliards.



Affichant pour l'année écoulée une marge opérationnelle ajustée de 13,5% et des revenus en croissance de 15% à 97,3 milliards de dollars, UPS anticipe pour 2022 une marge d'exploitation ajustée d'environ 13,7% et un chiffre d'affaires d'environ 102 milliards.



