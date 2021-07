United Parcel Service : UPS dépasse le consensus au second trimestre

UPS a publié un bénéfice de 2,68 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 3,05 dollars par action, après 1,77 milliard, ou 2,03 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'établit à 3,06 dollar, contre un consensus FactSet de 2,81 dollars. Le chiffre d'affaires du service de livraison de colis a bondi de 14,5% sur un an pour atteindre les 23,42 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 23,19 milliards. Sur son marché domestique, UPS a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards de dollars (+10,2%), mais le marché visait mieux.