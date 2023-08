United Projects for Aviation Services Co KSCP est une société d'actionnariat basée au Koweït, engagée dans l'investissement, la construction et la gestion de projets principalement dans le secteur des services aéroportuaires et de l'aviation. La société est active, avec ses filiales, dans deux segments : Investissements et Location et autres opérations de services. Les activités de la société comprennent la fourniture de services au sol et de nettoyage des avions, la fourniture d'eau et d'autres fournitures pour les avions, la location d'avions, le tourisme, les voyages et les services de fret. En outre, la Société investit également ses fonds excédentaires dans des portefeuilles d'investissement gérés par des institutions spécialisées. La société a deux filiales : United National For Aviation Services Company WLL et Royal Aviation KSCC (anciennement connue sous le nom de Jet Aviation Company KSCC), qui sont engagées dans la fourniture de services de gestion et de services liés à l'industrie de l'aviation. La société est une filiale de Kuwait National Airways KSC.

Secteur Services aéroportuaires