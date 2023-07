United Rentals, Inc. est spécialisé dans les prestations de location d'équipements à destination notamment des industries de construction et manufacturières, des services publics, des entités gouvernementales et des particuliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - location d'équipements (86,9%) ; - vente de matériels en location (8,3%) ; - vente d'équipements neufs (1,3%) ; - vente d'équipements pour les entrepreneurs (1,1%) ; - autres (2,4%) : notamment prestations de réparation et vente de pièces de rechange. Le CA par marché se ventile entre industries générales (73,7%), énergie électrique et sécurité (26,3%). 90,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.