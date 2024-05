Ce Code de conduite éthique ("Code") ne traite pas des lois ou réglementations locales spécifiques qui peuvent s'appliquer dans la juridiction dans laquelle vous travaillez ou êtes employé par United Rentals en dehors des Amérique du Nord. En toutes circonstances, il faut s'assurer que les activités de United Rentals sont menées conformément aux lois internationales, nationales et locales, aux politiques et aux meilleures pratiques de l'industrie applicables à la juridiction dans laquelle ces activités sont menées. Si une partie de ce Code est en conflit avec les lois et réglementations locales de votre lieu de travail, ces lois et réglementations auront la priorité (prévaudront dans la mesure où le Code est incohérent) et seules les sections autorisées par les lois et réglementations applicables s'appliqueront. Lorsque la législation locale impose des exigences plus strictes que le présent code, les lois applicables prévaudront sur le présent code. Dans la mesure où des chiffres monétaires sont cités dans le présent code en dollars des États-Unis, le montant équivalent en monnaie locale (par exemple, Euro/€ Sterling/£, Australian/$, ou New Zealand/$) s'appliquera dans votre juridiction.

Disclaimer

United Rentals Inc. published this content on 29 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2024 19:14:00 UTC.