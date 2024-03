United Security Bancshares est une société holding bancaire pour sa filiale à 100 %, United Security Bank (la Banque). La Banque est une banque agréée par l'État et exploite trois succursales. Elle dispose de guichets automatiques interactifs (GIA) dans toutes ses succursales et de quatre GIA et cinq guichets automatiques hors site dans neuf sites différents hors succursales. La banque propose une gamme complète de services bancaires commerciaux principalement aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers des comtés de Fresno, Madera, Kern et Santa Clara, y compris une variété d'instruments de dépôt, notamment des comptes chèques et des comptes d'épargne pour les particuliers et les entreprises, des comptes d'ordre de retrait négociable (NOW) portant intérêt, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt en temps utile. La banque propose également une gamme complète d'activités de prêt, notamment des prêts hypothécaires immobiliers, des prêts commerciaux et industriels, des prêts à la construction immobilière, des prêts agricoles et des prêts à tempérament.

Secteur Banques