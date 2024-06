United Spirits Limited est le premier producteur de spiritueux en Inde. Le groupe propose du scotch (marques Black Dog, Dalmore, Jura et White & Mackay), du Whisky (Antiquity, Bagpiper, McDowell's No.1 et McDowell's No.1 Platinum), du brandy (McDowell's VSOP), du rhum (Celebration rum), de la vodka (Pinky, Romanov, Vladivar et White Mischief), du gin (Blue Riband) et du vin (Bouvet Ladubay et Four Seasons). 99,6% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Distillateurs et caves à vin