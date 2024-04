United States Antimony Corporation produit et vend de l'antimoine, de l'argent, de l'or et des produits zéolithiques. La société est organisée et gérée en quatre segments, qui représentent ses unités d'exploitation, à savoir les opérations d'antimoine aux États-Unis, les opérations d'antimoine au Mexique, la récupération des métaux précieux et les opérations de zéolithe aux États-Unis. Sa fonderie d'antimoine et son usine de métaux précieux sont situées dans le district minier de Burns, dans le comté de Sanders, au Montana. L'oxyde d'antimoine est une fine poudre blanche qui est principalement utilisée avec un halogène pour former un système ignifuge synergique pour les plastiques, le caoutchouc, la fibre de verre, les produits textiles, les peintures, les revêtements et le papier. L'oxyde d'antimoine est également utilisé comme fixateur de couleur dans les peintures, comme catalyseur pour la production de résines de polyester pour les fibres et les films, comme catalyseur pour la production de polyéthylène pthalate dans les bouteilles en plastique, comme agent phosphorescent dans les ampoules fluorescentes et comme opacifiant pour la porcelaine.

Secteur Exploitations minières et métallurgie