United States Cellular Corporation (UScellular) est un fournisseur de services de télécommunications sans fil. UScellular fournit des solutions sans fil avancées aux consommateurs et aux clients commerciaux et gouvernementaux. UScellular propose une suite de solutions et d'applications logicielles de l'Internet des objets (IoT) connectés dans les catégories suivantes : surveillance et contrôle, communication, gestion des actifs, solutions d'eau intelligentes et solutions IoT personnalisées de bout en bout. Elle propose une gamme de dispositifs tels que des smartphones et autres combinés, des tablettes, des wearables, des hotspots mobiles, des routeurs et des dispositifs IoT. En outre, elle propose également une gamme d'accessoires, notamment des essentiels sans fil tels que des étuis, des protections d'écran, des chargeurs, des cartes mémoire et des produits d'électronique grand public et de mise en réseau. UScellular propose des services qui permettent aux clients de remplacer ou de réparer leurs appareils, notamment le programme Device Protection+, qui prévoit la livraison dès le lendemain d'un appareil de remplacement pour les appareils endommagés, perdus et volés.

Secteur Services de télécommunications sans fil