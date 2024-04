United States Steel Corporation est un producteur d'acier. La société opère à travers quatre segments : North American Flat-Rolled (laminés plats), Mini Mill, U. S. Steel Europe (USSE) et Tubular Products (produits tubulaires). Le segment des produits laminés à plat est impliqué dans la production de brames, de plaques de laminoir à bandes, de tôles et de produits de laminoir à étain, ainsi que dans toutes les installations de production de minerai de fer, de boulettes de qualité à réduction directe, de fonte brute et de coke aux États-Unis. Le segment Mini Mill produit des tôles laminées à chaud et à froid, des tôles revêtues et des aciers électriques. Le segment USSE produit et vend des brames, des feuillards, des tôles, des produits d'étamage et des tubes soudés en spirale. Le segment Tubular produit et vend des tubes ronds, des tubes sans soudure et des tubes en acier soudés par résistance électrique (OCTG), ainsi que des tubes standard, des tubes de ligne et des tubes mécaniques. Il dessert les industries de l'automobile, de la construction, de l'électroménager, de l'énergie, des conteneurs et de l'emballage avec des produits sidérurgiques à haute valeur ajoutée tels que l'acier avancé à haute résistance XG3.

Secteur Acier