United States Steel Corporation (U.S Steel) est un producteur d'acier intégré, qui s'occupe de la production et de la vente de produits en acier, notamment de produits laminés plats et tubulaires, en Amérique du Nord et en Europe. Les opérations de la société aux États-Unis comprennent également des installations de production de minerai de fer et de coke et des opérations immobilières. Ses opérations en Europe comprennent également des installations de production de coke. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments : Laminés plats nord-américains (Flat-Rolled), Mini Mill, U. S. Steel Europe (USSE) et Tubular Products (Tubular). Son segment Flat-Rolled s'occupe de la production de brames, de plaques de laminoir, de tôles et de produits de laminoir à fer blanc, ainsi que de toutes les installations de production de minerai de fer et de coke aux États-Unis. Le segment Mini Mill produit des tôles laminées à chaud, laminées à froid et revêtues ainsi que des aciers électriques. Le segment USSE comprend U. S. Steel Kosice (USSK), l'aciérie intégrée et les installations de production de coke de U. S. Steels en Slovaquie, ainsi que ses filiales.

Secteur Acier